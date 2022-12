Exfiscal Moreno denuncia que habría sido víctima de un envenenamiento en La Picota

BLU Radio tuvo acceso a varios audios en los que se escucha al exfiscal Anticorrupción Gustavo Moreno, en los que relata que fue víctima de un intento de envenenamiento en la cárcel La Picota el pasado 19 de enero.

“Recibí un tinto que por fortuna no me lo tomé todo. Pasé toda la mañana con mareos, no podía caminar, visión borrosa, vomito abundante”, dijo Moreno.

Denunció que, tras los síntomas, no recibió a tiempo atención de los miembros del Inpec ni del personal médico del penal.

“Los compañeros pensaron que me había intoxicado o envenenado y por gestión de los compañeros de patio fue que el médico me atendió y recibió. Me dieron un suero y una inyección”, agregó.

El exfical Moreno indicó que, durante las 12 horas después del suceso, sufrió síntomas que no se asemejan a una intoxicación.

“Me da miedo, no solo que no me den la atención médica, sino que como estoy vomitando abundantemente, aquí no hay agua potable y en la noche la llave no tiene agua. Que me pueda deshidratar es una de mis preocupaciones”, dijo.

Para el hombre clave en el cartel de la toga uno de sus compañeros de patio habría sido el responsable del supuesto envenenamiento.

