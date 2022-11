Exgobernador Lyons no cuenta con orden de captura: Fiscalía

El director nacional anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, se refirió en BLU Radio al proceso que se sigue contra el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus quien estaría involucrado en el multimillonario desfalco al departamento de Córdoba.



Moreno aseguró que Lyons no cuenta con orden de captura y que confía en que regrese al país para atender las audiencias que tiene pendientes. “En este momento él no cuenta con orden de captura, ha sido citado a imputación de cargos y a que se resuelva una medida de aseguramiento en su contra, en esos casos confiamos en que la justicia acoja las pretensiones de la Fiscalía”, dijo Moreno.



El funcionario de la Fiscalía no precisó los delitos que se le imputarán a Lyons en la audiencia; sin embargo, aseguró que “guardan relación con el manejo de la contratación y las regalías” en el departamento.



Sobre la salida de Lyons del país, Moreno indicó que “la audiencia fue debidamente notificada” y que “confiamos en que retorne para la audiencia de imputación y medida de aseguramiento”.



Sobre la presunta relación entre las supuestas actuaciones ilegales de Lyon y el homicidio del exdirector de Regalías de Córdoba, Jairo Zapa, Moreno aseguró que la Fiscalía tiene “investigaciones que apuntan a que el manejo de las regalías fue determinante” para que se cometieran algunos homicidios.



“La hipótesis de la Fiscalía, fundada en la evidencia, establece que ese homicidio se dio por el manejo de las regalías en Córdoba", concluyó Moreno.