Exmagistrado Rodrigo Escobar, a interrogatorio este viernes por caso Fidupetrol

Este viernes llegó al búnker de la Fiscalía el exmagistrado Rodrigo Escobar Gil para rendir interrogatorio por el escándalo de Fidupetrol que involucra a la Corte Constitucional.

Publicidad

Escobar Gil habría sido enlace para el encuentro entre el abogado Víctor Pacheco y el magistrado Pretelt.

Según el magistrado Escobar, siempre ha sido transparente en su actuar como asesor de Fidupetrol, por lo que fue a la Fiscalíaa aclarar los hechos.

Publicidad

“Siempre me he caracterizado por la rectitud, por la honestidad y por la decencia en el ejercicio de mi trabajo. En el caso de Fidupetrol he tenido una actuación eminentemente profesional como asesor jurídico y así va a quedar plenamente establecido en la declaración que vamos a rendir ante la Fiscalía”, dijo el exmagistrado.