Expresidente Uribe se lanza en ristre contra Rafael Correa en Twitter

Correa, justamente en el marco de las elecciones de ese país.

Entre otros, Uribe aborda temas de orden público y, por supuesto, sobre la presunta relación de Correa con las Farc.

Estos son los trinos de Álvaro Uribe:

14. No quiero ser como Correa:la seguridad no se puede subestimar, en Ecuador hay 20 asesinatos por cada 100 mil hbts, eran 10.Puede ser peor

13. No quiero ser como Correa: inaceptable negociar con terroristas que simulan ser políticos y secuestran y asesinan

12. No quiero ser como Correa: protesto, me expreso, rechazo que terroristas asesinen y secuestren a nuestros soldados y policías

11. No quiero ser como Correa The Economist | Ecuador’s election: The man with the mighty microphone http://www.economist.com/news/americas/21571426-having-mixed-good-bad-an... …

10. No quiero ser como Correa: los impuestos no se derraman por retaliación política sino por equidad y necesidad fiscal

9. No quiero ser como Correa: los demócratas no deben servir de mentores intelectuales de dictadores

8. No quiero ser como Correa:los amigos de Farc podrían irse tranquilos al extranjero pues ya ayudaron a restablecerla en su crimen y engaño

7. No quiero ser como Correa: el debate y el análisis son tan necesarios como el pluralismo participativo

6. No quiero ser como Correa: la infraestructura que se necesita es inútil e inviable en ausencia de inversión privada

5. No quiero ser como Correa: con pánico de inversión privada es insostenible la política social

4. No quiero ser como Correa: se discute con el periodista pero no se censura a los medios

3. No quiero ser como Correa: Farc terroristas originaron a paramilitares terroristas

2. No quiero ser como Correa: es necesario combatir al terrorismo

1. No quiero ser como Correa The Economist | Ecuador’s election: The man with the mighty microphone http://www.economist.com/news/americas/

