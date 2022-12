Falleció Juan Formell, fundador de la orquesta cubana Los Van Van

años, informaron los medios cubanos, sin precisar la causa de la muerte.

"El destacado músico, compositor y arreglista Juan Formell, director de la mítica orquesta de música popular cubana Los Van Van, falleció este jueves primero de mayo en La Habana", dijo el diario oficial Granma en su sitio web.

"La cultura nacional se enlutece con la muerte del inigualable artista, querido y apreciado por el pueblo, Premio Nacional de Música 2003 y autor de una gran cantidad de canciones que recrean de manera única la vida del pueblo cubano", agregó.

Los medios cubanos no han informado por ahora las causas del deceso.

La televisión cubana dijo que Formell murió "repentinamente" este jueves, en el que Cuba celebró el Día Internacional de los Trabajadores con un multitudinario mitin en la Plaza de la Revolución de La Habana.

Formell comenzó su carrera musical en 1968 con la orquesta de Elio Revé y a fines de 1969 formó "Los Van Van", conocida popularmente como "la locomotora" de la música cubana por una popularidad sostenida por más de 40 años.

"Yo soy músico de vocación, mi padre era músico y a mí me fascinaba ver a mi papá sentado en el piano escribiendo música", declaró Formell en una entrevista publicada en febrero de 2011.

"Ser un Van Van es como ser el mejor cubano", indicó en esta entrevista que le hizo el músico cubano Amaury Pérez, agregando: "somos Van Van y a morirnos aquí".

Con esta orquesta, popularizó temas como "Te traigo", "Chirrín chirrán", "Llegué, llegué", "Que no, que no", "El baile del buey cansao", "Por encima del nivel", "La Habana no aguanta más", "Anda ven y muévete", "Artesanos del espacio", "La titimanía", "El negro no tiene ná", entre otros.

En 1999 le otorgaron el Grammy Latino por mejor interpretación de música salsa con su disco "Llegó Van Van" y en noviembre de 2013 recibió el Grammy Latino por la Excelencia Musical, en una ceremonia en la ciudad de Las Vegas (Nevada, suroeste de Estados Unidos).

Después de "vivir el mundo de fantasía" de Las Vegas, Formell concibió un nuevo álbum de 12 temas para Los Van Van, según reveló el 13 de marzo su hijo, el también músico Samuel Formell, baterista de la popular orquesta.

No se ha informado si Los Van Van alcanzaron a terminar las grabaciones del nuevo álbum antes del deceso de su fundador y director, quien se graduó de profesor de inglés y hasta hizo traducciones, antes de dedicarse por entero a la música.

Nacido el 2 de agosto de 1942, Formell "había dedicado toda la vida a hacer de la música un modo de entretenimiento popular y enriquecimiento del espíritu", destacó el portal de noticias Cubadebate, en una nota titulada: "La música está de luto".

Además, musicalizó poemas del poeta cubano Nicolás Guillén y compuso diversos temas para el cine, el teatro y la televisión.

"Formell (...) ha sido uno de las figuras más reconocidas de la música popular cubana en el mundo en los últimos años y sus creaciones han marcado a distintas generaciones de cubanos", dijo Granma.

Cubadebate recordó que el compositor realizó sus primeros estudios musicales con su padre Francisco Formell y "los continuó después de manera autodidacta".

"En su formación como compositor e instrumentista de guitarra bajo pudo contar con la orientación de prestigiosos músicos cubanos como Félix Guerrero, Rafael Somavilla, Armando Romeu, Antonio Taño y Orestes Urfé", añadió.

Afp