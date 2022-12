Familia de joven asesinado en Venezuela pide ayuda para repatriar cuerpo

Una familia de bajos recursos, habitantes de Ciudad Bolívar, en Bogotá, están implorando ayuda al Gobierno Nacional para poder repatriar el cuerpo del joven familiar que fue asesinado en extrañas circunstancias en territorio venezolano.

Publicidad

La familia Calero Corrales, dedicada al reciclaje, se enteró hace una semana que su familiar lo habían encontrado muerto en una de las calles de la populosa ciudad de Maracaibo, territorio chavista.

Luz Marina Corrales, madre del joven, aseguró a Blu Radio que su hijo fue asesinado y torturado en Venezuela.

Publicidad

“No sabemos más. Nos llamaron de allá y nos dijeron que él había desaparecido. Yo ya sabía que estaba muerto. Nos dijeron que estaba en la cárcel, pero no, no estaba”, contó entre lagrimas Corrales.

Publicidad

Por ahora lo único que solicita la familia Calero al gobierno de Juan Manuel Santos es que le ayuden a repatriar el cuerpo de su familiar para darle ‘cristiana sepultura’.