Familia de niños asesinados en Florencia denuncian poca atención psicológica

BLU Radio habló con Emma Vanegas Grimaldo, hermana mayor de los niños asesinados en Florencia Caquetá el pasado 4 de Febrero, quien denunció que su familia no ha sido atendida sicológicamente como corresponde y que el diálogo que ha podido tener con sus padres es muy poco, escasamente ha sido telefónico, no ha podido verlos, pero que tanto su madre, Victoria, como su hermanito, el niño de 12 años que presenció el horrendo crimen y sobrevivió a una herida de bala, están deprimidos y que el acompañamiento ha sido esporádico.

"Mi mamá en este momento está sola, yo cada que hablo con ella la encuentro deprimida, llorando. Anoche fue algo muy doloroso, porque hablé con ellos y mi hermanito estaba en un llanto, me decía que se acordaba de todo, que él no podía olvidar lo que pasó que necesitaba que yo estuviera con él...yo por teléfono lo tranquilicé, pero usted sabe que no es lo mismo como uno estar presente en el momento", aseguró Emma.

Asimismo Emma le manifestó que la Fiscalía le brindó protección en un principio y que días después le dijeron que ella la había negado, afirmación que desmintió.

"A mí por parte de la Fiscalía me iban a ofrecer una protección. Yo firmé incluso todos los papeles acerca de eso pero en este momento yo no he recibido nada. Yo no pido plata, no pido cosas, porque eso sería como recibir cosas de parte de mis hermanitos y eso es lo que no quiero", dijo la hermana mayor de los pequeños masacrados.

Finalmente, le pidió a la Fiscalía y a las autoridades que le permitan ver a sus padres lo más pronto posible.

"Yo lo que estoy pidiendo es poder ver a mi familia, porque desde el momento en el que mi hermanito salió del hospital al otro día se los trajeron y a mí me dejaron allá tirada sin poder comunicarme con ellos, sin saber en dónde estaban...", puntualizó