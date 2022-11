Farc arremete de nuevo contra MinDefensa

"El ministro Villegas está resucitando el mismo lenguaje pendenciero que el de su antecesor Pinzón que generó tantas trabas en el proceso", dijo.



Márquez insistió que el paramilitarismo sigue siendo una amenaza para la consolidación de la paz.



"El paramilitarismo no es una excusa para dilatar nada; es una amenaza contra la paz y la democracia", dice en un segundo tuit.



Al igual que el máximo cabecilla de las Farc, alias ‘Timochenko’ y ‘Carlos Lozada’, quien hace parte de la subcomisión técnica de la guerrilla, ‘Iván Márquez’ dice que el paramilitarismo se está expandiendo. (Lea también: Mindefensa confirma asesinato de capitán del Ejército a manos del Clan Úsuga )



Pidió al ministro Villegas que no se debe meter con temas que no se han discutido en la mesa de negociación: "Su ejemplo de los 10 mil noruegos suena muy destemplado".



Finalmente, ‘Márquez’ dice que mientras el ministro Luis Carlos Villegas crítica los diálogos con el ELN el país los celebra.



"De qué sirve ministro Villegas su sátira inoportuna contra el ELN. Cuando todo el país celebra los diálogos de paz con el ELN", puntualizó.



