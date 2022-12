Farc asegura que pronto habrá acuerdo sobre narcotráfico con Gobierno

muy cerca de llegar a un acuerdo con el Gobierno en el tercer punto de la agenda que aborda la solución al narcotráfico en La Habana, Cuba.

En otras noticias

-El ex ministro Germán Vargas Lleras, aseguró que no se hubiera sentido cómodo enfrentando a Juan Manuel Santos en una campaña presidencial. El ahora candidato a la vicepresidencia afirmó que el expresidente Álvaro Uribe nunca le perdonó que Cambio Radical no hubiera apoyado su segunda reelección.

-Iniciará la audiencia de legalización de captura de Ricardo Molina Araujo, el hermano del presidente del Festival de la Leyenda Vallenata e hijo de la exministra Consuelo Araujo, más conocida como la ‘Cacica’, quien esta mañana le disparó a su esposa y la dejó gravemente herida.

-Las autoridades desplegaron un operativo para dar con los responsables del asalto a la vivienda de familiares de Luis Andrés Colmenares, a quienes les robaron varios computadores y otros objetos de valor. No descartaron que el hurto esté relacionado con el proceso judicial que se adelanta para esclarecer la muerte del joven.

-El canciller de Chile, Heraldo Muñoz, dijo que la posibilidad de que Chile le conceda una salida al mar a Bolivia con soberanía está cerrada para siempre. El funcionario hizo referencia a una demanda histórica que el gobierno boliviano trasladó hace algunas semanas al tribunal de la Haya.