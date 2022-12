Farc asesina para echar la culpa a paramilitares: alcalde del Caguán

El alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez, dijo que desde hace algunos meses él había advertido que las Farc estaban planeando asesinatos en la región para afirmar que existen grupos paramilitares en la zona.



“Al comienzo de año hice ese comentario porque aparecieron grafitis de la AUC en zonas en donde ellos (Farc) prácticamente todavía estaban. (…) Yo lo que dije es que ellos están abonando el terreno para después matar la gente y después echarle la culpa de que existen paramilitares”, manifestó en entrevista con Mañanas BLU.



El alcalde, no obstante, no responsabilizó al grupo guerrillero de los últimos asesinatos de líderes sociales y aclaró que se refiere a muerte de ganaderos, mujeres, niños y comerciantes que se han presentado.



De otro lado, Sánchez manifestó que no es cierto que esté estigmatizando a los líderes y agregó que las muertes pudieron haberse dado por “ajustes de cuentas” relacionados con el vacío que ha venido quedando por la desmovilización de las Farc.



Mientras tanto, Aida Avella, líder de la Unión Patriótica, denunció que el alcalde Sánchez ha estigmatizado a “quienes tengan mochila y digan compañeros”, pues según ella, para el mandatario del Centro Democrático ellos son guerrilleros.



“Además había habido muchos enfrentamientos con el compañero Erley Monroy (asesinado la semana pasada)”, dijo a BLU Radio.



Agregó que el paramilitarismo está vivo en varios departamentos del país.



