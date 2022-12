Farc confirma que el 15 de agosto saldrán todos los menores de edad

El integrante de las Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, confirmó que de aquí al 15 de agosto saldrán todos los menores de edad.



"Excepto los menores que se revelen, ellos dicen que no se van porque los comandantes los están entregando", explicó.



Dice que menores de edad que fueron entregados le han escrito a él personalmente.



Le puede interesar: Unos 80 mil hombres garantizarán seguridad en municipios dejados por las Farc.



"Me tocó ir a Chocó a visitar chicas y chicos para convencerlos de que se salieran y hoy me están diciendo que los traicioné porque los metí a un programa que no les está cumpliendo”, aseguró Alape.



"Ellos me dijeron que solo eran promesas y hoy están en una condiciones muy complejas y abandono total", sostuvo.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad