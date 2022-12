Farc dice que Bloomberg tergiversó declaración sobre ataques a fuerza pública

A través de un video, publicado en YouTube, las Farc afirmaron que la revista Bloomberg “tergiversó” las declaraciones de Luis Eliécer Rueda, alias ‘Matías Aldecoa’, sobre arreciar los ataques contra la fuerza pública.

En el video, aparece el líder guerrillero explicando que en la noticia “hay una descontextualización y manipulación de Bloomberg, que solo beneficia a quienes están azuzando la guerra” (Lea también: En última fase de guerra aumentará número de policías y soldados muertos: Farc ).

“Yo me referí a que después de la suspensión del cese bilateral del fuego de las Farc los blancos habían sido no solamente la infraestructura, sino también la fuerza pública. Cuando se conozcan los partes de guerra de estos últimos meses se va a saber que hubo muchas bajas. Es decir, yo me estaba refiriendo en pasado y la agencia la colocó como si estuviera proyectando al futuro”, dijo.

Agregó que las Farc están concertando con los generales el cese bilateral del fuego para “dejar un país en paz a las futuras generaciones”.