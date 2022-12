Farc dice que no apoya a sus militantes que violen acuerdo final

Tras celebrarse el segundo pleno del Consejo Nacional de los Comunes, el hoy partido político Farc, indicó que con el nuevo Gobierno, persisten las dudas sobre intentos de reconciliación, manifestando que entre las piedras del zapato están los anuncios de reforma fiscal, considerados como “atentados directos contra los trabajadores en beneficio de los grandes capitales”. Sumado a esto, muestran la abierta oposición a las políticas de Gobierno y a cualquier “injerencia de carácter militar o de otro tipo contra Venezuela”.



Tras celebrarse los acuerdos de La Habana y posterior al registro de hechos violentos en los últimos meses donde se utiliza la sigla Farc para hacer atentados y generar desorden en diferentes partes del territorio nacional, el partido rechazó su uso, reiterando que la militancia del partido nada tiene que ver con esas actividades, añadiendo que la cabal implementación de los acuerdos es absolutamente necesaria en la medida de lo pactado, viendo con preocupación e indignación, lo que para ellos es el bajo cumplimiento por parte del Estado.

Así, Farc señala que, entre otras cosas, la Reforma Rural Integral no tiene luz verde, rechaza los anuncios del ministro de Defensa que para ellos es desconocimiento de lo pactado en términos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, exigen el cumplimiento en materia de reincorporación integral de los exguerrilleros y aducen falta de garantías para la supervivencia tras unas “avalanchas” de crímenes y hostilidades contra los Espacios de Capacitación y Reincorporación -ETCR-, manifestando que 75 ex combatientes han perdido la vida.



“Repugna que el Estado no ofrezca posibilidades ciertas de reincorporación, pactadas formalmente, además. Los proyectos productivos colectivos no arrancan. El nuevo Gobierno ha manifestado su intención de cumplir lo pactado en esta materia. Lucharemos con tesón porque así sea. Las reformas políticas y al régimen electoral se encuentran en lista de espera. Alarma sobremanera a nuestro partido la posibilidad de montajes policiales o judiciales contra sus integrantes. Hemos declarado públicamente que al integrarnos a la vida política legal abandonamos cualquier práctica de naturaleza ilícita y estamos más que dispuestos a respetar al pie de la letra tal compromiso”, enfatiza una comunicación entregada por el partido político.



A su vez, Farc hace referencia a la libertad de Jesús Santrich como un “imperativo jurídico del fallo de la Corte” y reiteran que están abiertos a cualquier colaboración para conocer la verdad del antiguo grupo subversivo y su disposición a trabajar en una convergencia nacional.



“Es nuestro propósito trabajar por una gran convergencia nacional de fuerzas democráticas y progresistas, capaz de extender los grandes avances obtenidos en las elecciones recientes a la Presidencia y la consulta anticorrupción”, señala.

