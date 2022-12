Farc no se niega a reconstruir los acuerdos: Henry Acosta

El empresario Henry Acosta, el hombre clave en los contactos con las Farc para iniciar los diálogos, dijo que el grupo subversivo no se niega a “reconstruir” lo pactado con el Gobierno, tal como lo ha pedido el expresidente Álvaro Uribe.



“Lo más importante de ayer es que el presidente Santos y las Farc dijeron que se mantiene el cese bilateral. Las Farc están muy positivas, dijeron que no se niegan a reconstruir esto”, indicó.

Agregó que es probable que las tres partes, Gobierno, uribismo y Farc, se sienten a hacer esa reconstrucción.



“Las Farc ha dicho que no será otro proceso, el propósito es reconstruir esto. Van a ceder unos, van a ceder otros. ‘Timoleón Jiménez me lo dijo anoche: nosotros estamos por la paz”, reveló.



De otro lado, Acosta reveló que lloró al conocer el resultado del plebiscito, pero tras hablar con los jefes guerrilleros se convenció de que seguirían en la mesa.



“Lo de ayer siquiera pasó, porque si hubiera sido al contrario hubiera sido una victoria de un país de vencedores y vencidos. Aquí tenemos que llegar a un pacto nacional. Anoche me cayó muy mal, Lloré, lloré mucho, pero después me puse a reflexionar, hice varias llamadas a La Habana y a otras partes y ahí vamos”, confesó.