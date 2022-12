Farc pide intervención de Consejo de Seguridad y secretario de ONU por la JEP

En una carta abierta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ pidió la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU y del mismo secretario entorno a las modificaciones en la Justicia Especial para la Paz que han ocurrido en los últimos días en la Corte Constitucional y en el Senado de la República.



‘Timochenko’ le dice en la misiva a Guterres que la sentencia de la Corte elimina la independencia de la JEP y subordina a las decisiones de los jueces constitucionales y ordinarios, con lo que "mata su carácter esencial".



"Eso se hace ostensible en materia de lo decidido en cuestión de conflictos de competencia, fallos de tutelas y régimen disciplinario de los magistrados integrantes de la Jurisdicción Especial", expresa Londoño.



También llama la atención que el fuero presidencial el alto tribunal lo extendió a los terceros o civiles quienes no podrán ser llamados a la JEP dejando el sistema transicional para el juzgamiento de las Farc y lo califica como una violación de lo que se pactó en La Habana.



También critica las inhabilidades e incompatibilidades para ser magistrados de la JEP que quedó en el acto legislativo.



Al máximo líder de las Farc expone su preocupación a lo que sería una inminente extracción de integrantes de las Farc.



"La extradición para ex combatientes de FARC fue expresamente prohibida por un Acto Legislativo declarado exequible y es por tanto un derecho, una garantía que no puede ser eventualmente revertida por los jueces, como quedó peligrosamente establecido entre líneas en el fallo de la Corte", explicó.