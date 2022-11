Farc pide no prestarle atención a “referendos con sabor y afanes electorales”

Milton de Jesús Toncel Redondo alias "Joaquín Gómez", vocero de las Farc en La Habana, Cuba, leyó un comunicado en el que hicieron un llamado al inicio del nuevo ciclo de paz para seguir el orden de la agenda “sin apuros”, para que se logre el acuerdo general.

Así las cosas, la guerrilla pidió no prestarle atención a “los referendos con sabor y afanes electorales”.

“Es necesario decir, que en atención al orden de la Agenda todo tiene su momento y lugar, lo cual no da espacios a soluciones postizas como los referendos con sabor y afanes electorales que escapan a lo ya convenido”, dijo Joaquín Gómez.

“Reanudamos los diálogos, esperando que se continúe con el cumplimiento de lo acordado en los términos conocidos por el pueblo de Colombia y el mundo entero”, agregó.

Finalmente, aseguró que en este ciclo trabajarán en la búsqueda de mecanismos para reparar a las víctimas del conflicto, algo que, según dice las Farc, debe hacerse por la guerrilla y el Estado.

“Seguiremos buscando procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía, condición u origen, independientemente de que hayan hecho y hagan o no parte del Estado”, finalizó.

Este es el comunicado completo leído por las Farc en La Habana, Cuba:

Iniciamos hoy la primera ronda de conversaciones del año 2015. Se trata de la continuación del diálogo civilizado entre partes enfrentadas desde hace más de medio siglo. Múltiples razones llevaron al Gobierno y a las FARC-EP a sentarse en condición de partes iguales y firmar en La Habana el acuerdo de agosto de 2012, con la alta mira de darle una solución diplomática al conflicto político-social interno, que nunca logró su culminación con un vencedor y un vencido. Había que explorar vías alternativas a la confrontación armada entre hermanos de una misma nación, que bien pueden superar el derramamiento de sangre, pero no con la teoría del jefe de la Delegación del Gobierno de “matar dos pájaros de un tiro”, la cual todavía entraña una visión militarista y excluyente respecto a la guerrilla, sino haciendo confluir ideas y acciones que beneficien al conjunto de la patria.

El Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, beneficia desde el primer día de su vigencia a la población civil no comprometida activamente en la confrontación armada, igual que a los propios contendientes; invita a las partes a aportar soluciones a problemas de diferente índole que aquejan al país y que han causado la violencia, desde tiempos ya por muchos no recordados, pero que ciertamente no los generó la guerrilla sino el Estado; subsume los principios de la Cláusula Martens acogidos por las normas humanitarias y se constituye en el verdadero marco jurídico para la paz, salido de la voluntad de las partes dentro del contexto y espíritu de los llamados convenios especiales plasmados en los Convenios de Ginebra de 1947, y sus correspondientes Protocolos.

Por algo el artículo sexto del Convenio III faculta a las partes contendientes a acudir a la concertación de acuerdos “sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente”. Nada distinto a lo anteriormente expuesto, y a razones humanitarias, es lo que ha conducido a las FARC-EP a proponer fórmulas o gestos de desescalamiento del conflicto y a declarar y ordenar un cese al fuego unilateral e indefinido, que sea verificable.

Dentro del marco general aludido y con pleno espíritu de reconciliación, reanudamos los diálogos, esperando que se continúe con el cumplimiento de lo acordado en los términos conocidos por el pueblo de Colombia y el mundo entero. El respeto debido a este fundamento, no puede ser descarrilado con fórmulas ajenas al proceso.

Es necesario decir, que en atención al orden de la Agenda todo tiene su momento y lugar, lo cual no da espacios a soluciones postizas como los referendos con sabor y afanes electorales que escapan a lo ya convenido. No nos sentimos aludidos por normas que pretenden invadir las esferas de competencia y decisión de la instancia única de entendimiento que es la Mesa de Diálogos de Paz de La Habana.

Dentro de esta perspectiva es de nuestro interés, que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía, condición u origen, independientemente de que hayan hecho y hagan o no parte del Estado.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El presidente Juan Manuel Santos confirmó que una vez concluya este ciclo de conversaciones se daría el esperado encuentro con el procurador Alejandro Ordóñez para hablar de sus diferencias con relación al proceso de paz.

-Las autoridades entregaron detalles de la explosión de un campo minado en el Putumayo, que dejó un militar muerto y otro herido.

-El máximo jefe del ELN, alias Gabino, propuso un acuerdo con las fuerzas militares para reducir las hostilidades en las zonas de conflicto.

-Aún sin saber si va a colaborar o no con la justicia, la entrega de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, empezó a generar las primeras consecuencias para personas cercanas al uribismo.

-La excongresista Yidis Medina aseguró que con la entrega de Maria del Pilar Hurtado se va a conocer la verdad sobre las interceptaciones ilegales y pidió al Gobierno total protección para la exfuncionaria.

-Expectativa por el estado de salud de las más de 15 personas que continúan hospitalizadas por el colapso del puente de la calle 103 con carrera 11.

-Avanza la audiencia en el Invías para definir en segunda instancia si se ratifica la caducidad del contrato del túnel de La Línea.

-El presidente Juan Manuel Santos no ahorró elogios para la directora de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza, Beatriz Linares, quien falleció en las últimas horas.

-La Tercera Brigada del Ejército extendió, hasta el próximo mes de abril, la restricción al porte legal de armas de fuego en 16 de las 21 comunas de Cali.

-La Policía lanzó una campaña para evitar que los menores participen en actos delincuenciales.

-Este lunes comienza la rotación de pico y placa para vehículos particulares, motos y taxis en Medellín.

-Posibles problemas de movilidad enfrentarán los bumangueses ante el inicio de la ampliación de la autopista a Floridablanca, una de las vías más importantes en Bucaramanga.

-Cerca de 60 mil habitantes de Riohacha contarán con agua permanente a partir de hoy, gracias al plan piloto que lanzará el Gobierno Nacional.

-Un concejal de Pueblo Bello, en Cesar, fue capturado por la Fiscalía por su presunta participación en el asesinato del exlíder arhuaco Rogelio Mejía.

-Hay revuelo en Venezuela después de que se conociera que los directivos de la cadena Farmatodo fueron enviados a la cárcel.

-El presidente Barack Obama presentará su propuesta de presupuesto para el año 2016 con una marcada tendencia a aumentar el gasto público pese al rechazo republicano.

-Continúa la gira de los dirigentes griegos por Europa. Hoy el ministro de Economía está en Londres y el primer ministro en Chipre, desde donde agradeció las palabras de aliento del mandatario estadounidense Barack Obama.