Farc seguirá en zonas de preconcentración mientras se da concertación política

Después de la victoria del NO en el Plebiscito por la Paz, la implementación de los acuerdos con las Farc ha quedado estancada y la movilización de los guerrilleros de este grupo guerrillero no será, solo hasta encontrar una salida a los resultados de este domingo que dejaron sin validez lo pactado.



Sin embargo, en las zonas de preconcentración permanecerán los guerrilleros hasta que por lo menos se conozcan los resultados y conclusiones de las reuniones con partidos políticos y la reunión entre negociadores de FARC y gobierno en La Habana.



Por ahora, la dejación de armas también quedará frenada y cualquier tipo de movimiento de frente a otra zona, sin embargo, la fuerza pública permanecerá en lugares estratégicos garantizando seguridad.



Escuche en este audio más información sobre:



-Para las 10:30 a.m. quedó agendada la reunión política en la Casa de Nariño para tratar de buscar consensos de cara al acuerdo de paz; los negociadores del Gobierno viajarán a Cuba hacia las 4 de la tarde para informar al equipo de las Farc sobre los resultados del encuentro.



-El negociador de las Farc, alias ‘Pablo Catatumbo’, escribió hace algunos minutos un nuevo trino que dice lo siguiente: “Mantenemos intacto nuestro compromiso con La Paz. No es la hora de desfallecer, sino de seguir luchando. La Paz vencerá”.



-Se siguen conociendo reacciones del uribismo tras la victoria del No, que está planteando esta mañana una especie de complemento a lo que ya se acordó en Cuba, para sacar adelante el proceso de paz.



-Todos los comités inscritos para respaldar el No en el plebiscito están pidiendo cabida en el pacto nacional y en la renegociación de los acuerdos.



-El Senador Iván Cepeda considera que hay una oportunidad para buscar consensos y anunció viaje a La Habana, Cuba.



-El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa respaldó la decisión del Gobierno de buscar un diálogo nacional para lograr una paz donde todos los sectores participen.



-EL gobierno de España no ocultó su sorpresa y pesar por lo que ocurrió. También hubo un primer pronunciamiento de Naciones Unidas.



-Los gobiernos de Chile y Ecuador aseguraron que estarán disponibles para acompañar la nueva etapa que se abre en Colombia tras el triunfo del No al acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las FARC.



-En Estados Unidos los congresistas del Partido Republicano valoraron la victoria del NO en el plebiscito en Colombia.



-El secretario general de la OEA se acaba de pronunciar sobre el resultado de las votaciones de ayer en el país. Luis Almagró aseguró a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: “Es clave que el proceso de paz llegue a todos los colombianos, incluyendo el 60% que no votó. Apoyamos el diálogo incluyente. La Paz es obra de todos”.





-En Dabeiba, Antioquia, una de las zonas veredales para la dejación de armas de las Farc, la Administración Municipal recibió con sorpresa la victoria del NO en el Plebiscito.



-En Toribio, Cauca, la población de Colombia más golpeada por el conflicto con las Farc, la mayoría de sus habitantes votaron por el Sí; allí la comunidad está pidiendo a esa guerrilla que mantenga el cese de las hostilidades.



-El Huracán Matheus sigue afectando la zona turística del Atlántico. En las playas de Salgar las fuertes brisas arrasaron varias casetas a orillas del mar.



-Con alimentos, pero sin medios de transporte, continúan varados en la alta Guajira 29 turistas extranjeros sorprendidos en esa zona por el huracán Matthew



-En Santander un joven universitario murió al caer a una quebrada caudalosa por culpa de las recientes lluvias.



-La libra esterlina cayó y tocó su precio más bajo desde 1985, luego de que la primera ministra británica Theresa May anunciara la fecha de la salida de del reino unido de la Unión Europea.



-El Vaticano está listo para entrar en el diálogo entre Gobierno venezolano y la oposición, así lo confirmó el Nuncio Apostólico Aldo Giordano.





