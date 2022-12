Fecode amenaza con bloquear vías durante puente festivo

La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, amenazó con bloquear las carreteras durante el próximo puente festivo si el Gobierno no cede en las negociaciones de su pliego de peticiones.



El anunció lo hizo el presidente de la agremiación, Carlos Rivas, quien manifestó que no hay voluntad política por parte del Gobierno Nacional.



“No nos gustaría que ocurriese eso en medio de un festivo, pero si toca hacerlo nos toca comportarnos de esta manera para que el Gobierno preste la atención debida a un conflicto de esta naturaleza”, dijo.



En Bogotá, este jueves, los docentes se concentran en la Secretaría de Educación del Distrito y realizan una nueva marcha por la calle 26.



El alcalde de la ciudad, Enrique Peñalosa, se refirió a las manifestaciones asegurando que las autoridades de la ciudad se han encargado de desbloquear las vías pero que tendrán que “ser más drásticos”.



“Vamos a tener que ser más drásticos, hasta ahora no hemos retenido personas que están bloqueando, pero es algo que podemos hacer dentro de lo que establece el Código de Policía”, dijo.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-La Corte Suprema de Justicia hizo precisiones frente al alcance que tienen los casos de violencia intrafamiliar.



-El Ejército alista batallones de entrenamiento para los reservistas.



-Los familiares de James Rodríguez pidieron respeto a la prensa y a los colombianos para velar el cuerpo del abuelo del jugador, fallecido en las últimas horas.



-En el estado Zulia, Venezuela, murió un estudiante universitario que fue arrollado por el conductor de una camioneta que pasó una barricada.



-La ONG Human Rights Watch dice que altos mandos en Venezuela deben responder por graves abusos a los derechos humanos en ese país.



-Con la presencia de Sergio Luis Henao y Rigoberto Urán comenzó este viernes en Francia "La ruta del Sur", que es la última carrera de preparación para el Tour de Francia.



-El alcalde Enrique Peñalosa pidió investigar la muerte de una mujer embarazada en el Hospital El Tunal, por supuesta falta de medicamentos.