Federico Restrepo no descarta apoyo del uribismo para Gobernación de Antioquia

Federico Restrepo, candidato a la Gobernación de Antioquia, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU y no descartó el apoyo del uribismo en su aspiración.



“No lo sé aún, este es un proceso en el que distintos sectores de opinión, de la política y de la ciudadanía han estado apoyando, se observa en el proceso mismo de la recolección de firmas”, dijo (Lea también: Liliana Rendón anuncia tutela si CD no la avala como candidata a Gobernación ).



Restrepo afirmó que “lo que hemos venido trabajando es en la consolidación de este proyecto de compromiso por Antioquia, que es un movimiento del Fajardismo, y que al irnos por firmas tenemos la libertad de proponer y otorgar la libertad también de escoger”, dijo.



Sobres sus posibilidades de ganar la contienda electoral en el mes de octubre, Restrepo manifestó: “yo creo que la aguja de las encuestas empieza a dar testimonio de los que va ser este proceso en los próximos tres meses, es una situación muy diferente a lo que muchos piensan”.