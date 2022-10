FF.MM. cuentan con toda la seguridad jurídica en el proyecto de JEP: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que las Fuerzas Militares cuentan con toda la seguridad jurídica en el proyecto de Justicia Especial para la paz y en este sentido pidió respeto porque se está politizando esa discusión.



“Yo creo que están armando una tormenta en un vaso con agua, hay que ser muy prudentes y muy serios en este tema de las Fuerzas Militares y me parece que es profundamente equivocado e inconsecuente pretender jugar con la política con el tema de las Fuerzas Militares del País”, precisó.



Agregó que hay un compromiso claro del Gobierno Nacional y señaló que “la mayor seguridad jurídica para nuestras Fuerzas Militares es muy importante el mismo tiempo que obtengan los mayores beneficios dentro de esa seguridad jurídica, no se puede jugar con ellos”.



Durante el desarrollo del debate de este acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial para la Paz la senadora Claudia López manifestó reclamó para que en el proyecto se incluya un artículo de responsabilidad de mando para las Farc, así como haría para las Fuerzas Armadas, anotando que de esta manera se estaría en contravía del Estatuto de Roma.



De esta manera la congresista de la Alianza Verde, indicó que de ser aprobado así el proyecto acudiría ante la Corte Penal Internacional para advertir de esa situación.



A su turno el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que en el Gobierno hay tranquilidad con la redacción del proyecto de la Justicia Especial porque se garantiza la seguridad jurídica para los miembros de las Fuerzas armadas, el tratamiento diferenciado y equitativo, garantizando que no habrá impunidad.



El jefe de la cartera del Interior se refirió a la apreciación del senador del Polo Democrático Alexander López en el sentido de que los para-políticos se podían beneficiar de la Justicia Especial.



Finalmente, el funcionario indicó que esa situación con los parapolítico no se podrá presentar, recordó que” las sentencias que ha proferido la justicia ordinaria frente a funcionarios aforados no combatientes, no pueden ser revisadas por la Justicia Especial para la Paz y está claramente señalado en el acto legislativo”.