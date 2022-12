FIFA reconoce transferencia de USD10 millones, pero niega implicación de Valcke

La FIFA reconoció este martes haber completado una transferencia de 10 millones de dólares "para el desarrollo del fútbol en el Caribe", pero "ni Jerome Valcke ni ningún alto cargo de la FIFA estaba al corriente". (Lea también: La Unión Europea pide cambios en la FIFA )

Mientras que la FIFA lleva sacudida por un escándalo judicial desde el miércoles pasado, el New York Times informó el lunes de que el secretario general de la FIFA y brazo derecho de Blatter, Jérome Valcke, transfirió 10 millones de dolares a cuentas administradas por el exvicepresidente de la institución Jack Warner, acusado por la justicia estadounidense por presunta corrupción.

"En 2007, como parte de la Copa de Mundo 2010 en Sudáfrica, el gobierno sudafricano aprobó un proyecto de 10 millones de dólares para ayudar a la diáspora de sudafricanos en el Caribe", indicó la FIFA en un comunicado, precisando que esta suma provenía del comité de organización del Mundial sudafricano.

"El pago de los 10 millones fueron autorizados por el presidente de la comisión de finanzas y ejecutado conforme a las normas de la FIFA", añadió la organización. (Lea también: FIFA suspende al colombiano Enrique Sanz, secretario general de la Concacaf )

"Ni el secretario general, Jérome Valcke, ni ningún alto responsable de la FIFA estaba al corriente ni del inicio, ni aprobación o puesta en marcha del proyecto", prosiguió FIFA.

Según el New York Times, la transferencia de 10 millones de dólares -efectuada en tres partes entre enero y marzo de 2008- fue emitida desde una cuenta de la FIFA y sería "un elemento central del escándalo de corrupción que envuelve al mundo de fútbol" y sus líderes.

No se han presentado cargos contra el secretario general de la FIFA, quien no ha sido acusado de ningún delito o nombrado en la acusación. Pero el Times afirma que según sus fuentes él es el no identificado "alto funcionario" que supuestamente transfirió los fondos a Warner. (Lea también: Transparencia Internacional investiga a la FIFA desde hace más de una década )

Este martes, la oficina federal suiza de justicia indicó no haber "recibido hasta ahora ninguna petición de asistencia" por parte de la justicia estadounidense que concierna a Valcke.

La FIFA anunció al mismo tiempo que Valcke no acudirá el sábado, "contrariamente a lo previsto, a la apertura de la Copa del Mundo de fútbol femenino en Canadá".

Varios altos funcionarios fueron detenidos en redadas en Zúrich la semana pasada y acusados por los investigadores estadounidenses de tomar decenas de millones de dólares en sobornos. (Lea también: Escándalo FIFA: Interpol allana oficinas de Torneos y Competencias de Argentina )

En el centro del escándalo, Jack Warner, expresidente de la Concacaf (Confederación de América del norte, centro y Caribe), que según la justicia estadounidense, "entre otros, solicitó y obtuvo sobornos como parte del proceso de atribución de la Copas del Mundo 1998 y 2010".

A pesar de esta tempestad judicial y las peticiones de dimisión, Blatter, de 79 años, fue reelegido presidente de la FIFA el viernes para los próximos cuatros años, tras la retirada del candidato príncipe Ali tras la primera vuelta de las votaciones. (Lea también: Joseph Blatter, reelegido presidente de la FIFA tras retiro del príncipe Ali )

Blatter, que superó grandes crisis durante sus 40 años en la institución, prometió, después de su reelección, sin anunciar ninguna reforma estructural, de "llevar a la FIFA donde se merece" y de dejar a su sucesor "una FIFA más fuerte".

AFP.