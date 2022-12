Fiscal descubre "mico" en reforma a política antidroga

El fiscal general Néstor Humberto Martínez denunció que el Consejo de Política Criminal evaluaba la posibilidad de exonerar de responsabilidad penal a los comercializadores de drogas que no pertenezcan a grupos armados ni a bandas criminales, siempre y cuando se comprometan a colaborar con la erradicación de cultivos.



"Quienes no pertenezcan a organizaciones criminales o grupos armados al margen de la ley y sean autores de delitos referidos en el acuerdo final para la terminación del conflicto que requieren de un tratamiento penal diferenciado no serán perseguidos judicialmente, si acogieren a los programas de sustitución de actividades ilícitas propuestos por el Gobierno Nacional. Una ley ordinaria regulará la materia", planteaba la reforma.



La calificó como un "cheque en blanco" que daría beneficios a otros implicados en estos hechos, como narcotraficantes.



La propuesta, además, consideraba un proyecto de ley que buscaba otorgarles beneficios para mujeres que delinquieran en la cadena del narcotráfico, iniciativa que para el fiscal, lejos de favorecer a la mujer, estimularía su utilización por parte de carteles de la droga.



"Es un despropósito a partir de esta reforma la renuncia a la acción penal no solamente abarcaría los pequeños cultivadores, sino también a productores y traficantes de droga. Las condiciones previstas para no referirnos a los otros delitos que se alude en el denominado acuerdo de Cartagena y lo peor no solamente los del pasado sino también los que se cometerán en el futuro, ámbito totalmente ajeno a las negociaciones de La Habana", señaló el fiscal general.



También reveló que el presidente Juan Manuel Santos frenó la iniciativa para "parar de un tajo la propuesta".



Martínez también criticó que uno de los integrantes de la mesa del Consejo le filtrara a un medio de comunicación las propuestas y debates en la reforma a la política antidroga.