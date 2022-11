Fiscal respondió a senador Robledo cuestionario sobre Odebrecht

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, respondió al senador Jorge Enrique Robledo un cuestionario sobre el escándalo de Odebrecht y sobre el cual, según el legislador, el jefe del ente acusador debe declararse impedido.



Martínez reiteró que la única investigación que le llegó fue la de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, y para la cual se declaró impedido.



El fiscal sustentó, con documentos del Banco Agrario y Departamento nacional de Planeación, que no conceptuó a favor de los contratos o crédito para esas entidades y Odebrecht.



Así mismo, indicó que su hijo no dio concepto frente al proyecto de Navelena, sino a la estructuración financiera del mismo.



Señalo que, frente a los cambios de nombre de las entidades de asesoría a las que ha estado adscrito, estas se dieron por decisión de socios y disolución de las mismas y que la única entidad que lo relaciona y está registrada es la de Martínez Neira que no está a su cargo.



Escuche en este audio más información sobre:



-La Policía investigará las denuncias del senador Luis Fernando Velasco, quien aseguró que algunas patrullas estarían escoltando camiones cargados con contrabando en Bogotá.



-La Fiscalía denunció que las disidencias de las Farc podrían estar detrás de los ataques a líderes sociales en las zonas que fueron abandonadas por esa guerrilla.



-El embajador de Estados Unidos en Colombia desmintió las versiones de prensa que hablan de un recorte sustancial en las ayudas para nuestro país.



-Ministerio de Salud confirmó que son cerca de 25 casos de malaria los que se han venido presentado semanalmente en la zona veredal de Remedios, departamento de Antioquia.



-Organizaciones en defensa de los derechos de los niños y las mujeres realizarán un plantón en Villavicencio para rechazar el abuso sexual a menores de edad.



-Los familiares de la pareja de liberados por el ELN dicen que sus seres queridos están en buen estado de salud.



-Menor de 13 años en Ibagué agregó una sustancia toxica a un jugo de mora, tomó y le ofreció a seis compañeros de clase; los menores fueron trasladados de urgencia a un hospital.



-El Tribunal Supremo de Justicia advirtió que la violencia se podría convertir en un pretexto válido para anular el derecho a la protesta.



-Sergio Ramos sólo tendrá una fecha de sanción después de la dura entrada a Lionel Messi en el clásico español.



-El alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa insistió en que en el sector de Bilbao, donde en las últimas horas se llevó a cabo el polémico desalojo, había un problema grave de tierreros que se confabularon con funcionarios del distrito para conseguir lotes baldíos y arrendar viviendas ilegalmente.

