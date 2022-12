Fiscalía aclara que no hay valla de campaña reeleccionista en sede de Cúcuta

a la campaña reeleccionista de Juan Manuel Santos .

“La Fiscalía no tiene vallas, no tiene publicidad. La Fiscalía es un ente que administra justicia y por lo tanto es imparcial frente a esta clase de situaciones. La Fiscalía está trabajando en unas instalaciones del hotel Tonchalá aquí en Cúcuta, pero nosotros no tenemos ninguna clase de publicidad política en las instalaciones. El edificio donde se ha visualizado esta clase de publicidad es del hotel Tonchalá”, aseguró el funcionario.

Rojas aclaró que la publicidad está por la parte lateral del edificio, donde el organismo acusador tiene arrendados el piso cuarto y quinto.

El expresidente Álvaro Uribe retrinó este martes una nota realizada por un ciudadano en el portal Las2orillas.com, en el que se muestra un video haciendo la denuncia.

Respecto a esta información, Rojas aseguró que “es absolutamente desatinada y no corresponde a la realidad”.

Blu Radio estuvo en el lugar y verificó que la valla tiene unos 6 metros de largo por 1.50 metros de ancho y está ubicada en una parte del hotel en donde funcionan, además de la de la Fiscalía, unas oficinas de desplazados por la violencia.