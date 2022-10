Fiscalía deberá aclarar la muerte de una de las víctimas del "monstruo de Monserrate"

Según trascendió, de las ocho víctimas de las que se le acusa, una de ellas no presenta signos de tortura y se requiere de un examen de Medicina Legal que corrobore el hecho, antes de dictar la sentencia contra el acusado.

"Cuando el juez de conocimiento revise el caso puede encontrar una violación en la garantía procesal, pues se identifica que uno de los cuerpos no se pudo determinar signos de violencia y con el contexto se puede determinar que es un homicidio y eso podría ser una violación procesal", señaló el juez.

Esa determinación es clave para proceder a dictar la sentencia condenatoria, ya que Freddy Valencia Vargas aceptó que fue el responsable de estos homicidios pero argumentó que se vio presionado por ellas porque algunas le hurtaron sus pertenencias y otras consumían droga pero no accedían a sus pretensiones sexuales.

“Les daba peluches, dinero, ropa, joyas y luego me agredían y me robaban los teléfonos o lo que tuviera en la casa. Yo aprendí artes marciales y me tocaba defenderme”, agregó el acusado.

Añadió que su intención no era quitarles la vida, “pero sinceramente me sentía agobiado por esa situación, sabía que no era lo que tenía que hacer pero me presionaban, me atacaban para hurtarme las cosas y luego se querían ir sin darme nada”.

Valencia aceptó cargos por los delitos de homicidio agravado y acceso carnal violento que lo expone a una pena no menor a 25 años de prisión.

Valencia Vargas ya fue condenado a 18 años de cárcel por la muerte de una de las víctimas identificada plenamente como María del Pilar Rincón, de 26 años de edad.