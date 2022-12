Fiscalía llamará a imputación de cargos a funcionario del CTI por ‘chuzadas’

BLU Radio conoció en primicia que la Fiscalía citará a imputación de cargos a Roberto Montenegro, funcionario del CTI que, según las investigaciones, habría contactado a Laude José Fernández, abogado experto en seguridad informática y recientemente capturado por sus vínculos con la empresa de chuzadas JHS del coronel Jorge Humberto Salinas, también capturado y hoy testigo estrella del caso en el ente acusador.



Según el testimonio del coronel Salinas, el funcionario fue quien les llevó el cliente. Es decir, a Laude Fernández, para hacer las interceptaciones ilegales a los pilotos del sindicato de Avianca. Incluso, asegura el coronel que los documentos del sindicato, que recuperaron ilegalmente, se las entregaron a él. a



“Él conocía de las capacidades de María Alicia (la hacker de la empresa) y me conocía a mí, no la conocía ella, pero sabía de sus capacidades. Fue entre mayo y junio del año pasado que me contacta y me cuenta el caso de Avianca, que los abogados querían saber casi en tiempo real lo que pasaba con el sindicato. Esos documentos se le entregaron al funcionario de la Fiscalía que hizo el contacto y a quien no se le cobró nada”, dijo Salinas a los fiscales del caso.



La decisión del llamado a imputación de cargos se da después de que escucharan a Montenegro en interrogatorio y de que este les asegurara a sus pares que no solicitó actividades ilegales.



Dijo que fue a finales de abril, cuando caminaba con su jefe Luis Carlos Gómez Góngora (a quien también se le escuchó en interrogatorio), quien se encontró y le presentó a Laude Fernández, quien, a su vez, les solicitó que le referenciara una empresa experta en seguridad que realizara análisis de riesgo. Fernández asegura que sin saber de qué se trataba lo puso en contacto con el coronel Salinas.

