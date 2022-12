Fiscalía negó al Procurador información del contrato con Natalia Springer

El Procurador General, Alejandro Ordóñez, rechazó la negativa del fiscal general encargado, Jorge Perdomo, quien ordenó no entregar la información sobre los contratos que firmó la Fiscalía con la politóloga Natalia Springer.



Perdomo indicó que no entrega los documentos por ser de carácter reservado, sin embargo, la Procuraduría aclaró que no se está investigando los resultados de la investigación "sino si se violaron las reglas de la contratación pública".



La Procuraduría abrió una indagación preliminar por denuncias de presuntas irregularidades en contratos directos de la Fiscalía con asesores externos entre el 2012 y 2015. El proceso, con el radicado 2015-403642IUS, está en la Procuraduría 1 Delegada para la Contratación Estatal.



Las denuncias tienen que ver con supuestas irregularidades en contratos por más de 4.000 millones de pesos con la firma de la politóloga Natalia Springer.