Fiscalía pide captura de Mariano Alvear, fundador de la Universidad San Martín

Ante un juez con funciones de control de garantías en Paloquemao, la Fiscalía solicitó la orden de captura en contra del expropietario de la Fundación Universitaria San Martín , Mariano Alvear , además de Juan Carlos Maecha y José Ricardo Caballero, quienes también fungen como representantes legales de la institución.



Alvear, Maecha y Caballero son investigados por los delitos de fraude procesal y estafa agravada.



Cabe señalar que en el caso de la Fundación San Martín hay dos procesos, uno por los incumplimientos de las obligaciones laborales con sus empleados y por la presunta estafa a miles de estudiantes al recibirles el dinero de la matrícula de programas que no estaban acreditados en el Ministerio de Educación.



La Fiscalía aseguró que en las próximas horas se dará la captura para realizar la audiencia de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Tras las denuncias, entabladas en su contra, la Fiscalía inició investigación contra Nicolás Gaviria por violencia contra servidor público y amenazas.



-Finalizó el proceso de liquidación de Invertácticas, firma vinculada a Interbolsa en el escándalo de Fabricato. El resultado es que se perdieron 178 mil millones de pesos, que es dinero que dejarán de recibir las víctimas de Interbolsa.



-La Policía confirmó que el hombre que atropelló a una mujer y a su hija de 4 años en el sur de Bogotá conducía en estado de embriaguez Además el hombre, no contento con lo que hizo, agredió a un policía.



-El Gobierno insistió en que debe haber claridad, eficacia y agilidad en las investigaciones de la Comisión de Acusación de la Cámara contra presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, pues supuestamente estar pidiendo sobornos para fallar tutelas.



-Un juez definirá este miércoles si autoriza la fiscalización de los bienes de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de la Casa de Nariño, Bernardo Moreno, condenados por el escándalo de las chuzadas.



-A pesar de que ya culminó una primera reunión del sindicato de la USO en Barrancabermeja, aún no se define si se inicia un paro del sector. Los trabajadores se empiezan a concentrar en las puertas de la refinería.



-El Gobierno de China ofreció asistencia jurídica a los tripulantes del buque que fue sorprendido en aguas colombianas intentando transportar armamento hacia Cuba. Este miércoles se definirá el futuro judicial del capitán de la embarcación china.



-Una de las víctimas del petardo que estalló hace dos días en la localidad de Engativá, en Bogotá, denuncia que todavía no ha recibido atención médica.



-En recuperación se encuentran tres menores de edad, que al parecer iban a ser envenenados por su mamá en Puerto Asís, Putumayo. La mujer también fracasó en el intento por quitarse la vida.



-La Policía ya capturó a los tres presuntos responsables de haber agredido a un transportador que murió en el marco del paro transportador en el Valle del Cauca. Por otra parte, los camioneros en Caldas denuncian atropellos por parte de las autoridades, en el paro.



-A delincuentes comunes atribuyeron las autoridades la quema de un bus en la vereda Montebello, del municipio de Salgar, en el suroeste antioqueño.



-Electricaribe implementó un plan de contingencia para afrontar las emergencias eléctricas generadas por las fuertes brisas en varios departamentos del Litoral Atlántico.



-La Corte Suprema de Estados unidos escuchará los nuevos argumentos en contra de la ley de salud del presidente Barack Obama, conocida como ‘Obamacare’, una de las principales banderas durante su campaña electoral.



-Nuevos detalles se conocen del asesinato de uno de los principales opositores al presidente ruso Vladimir Putin. Al parecer uno de los carros vinculados al crimen pertenecería a un contratista del Kremlin.



-La oposición venezolana buscará que los líderes presos Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, sean candidatos a las elecciones legislativas.