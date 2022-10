Fiscalía pide mayor acceso a chats de WhatsApp para investigaciones penales

El fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que enviará una propuesta al presidente Juan Manuel Santos para asegurar la capacidad de judicialización en áreas de consolidación y evitar que grupos ilegales los copen, tras la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.



La iniciativa busca que sea presentada por fast track e incluye las siguientes propuestas:



- La prueba testimonial contra las organizaciones criminales pueda ser anticipada, para reducir los tiempos procesales.



- Los términos de detención preventiva para las organizaciones criminales no pueden ser de un año, y ampliar los términos de las investigaciones.



- Ampliar los términos para la búsqueda selectiva de datos que a la fecha es de 15 días.



- Jueces de garantías especializados para estas investigaciones.



- El bloqueo obligatorio con alcance penal a los operadores de redes que se prestan en los servicios penitenciarios para evitar la extorsión por qué los inhibidores no sirvieron.



En la propuesta resalta la importancia de que sean penalizados los profesionales: abogados, arquitectos, ingenieros y otros que colaboren con grupos criminales.



"Establecer como delito la prestación de servicios profesionales con fines ilícitos a las organizaciones criminales", señaló el Fiscal General.



Lo más llamativo de la propuesta radica en la firma de un convenio de cooperación con las empresas de telefonía celular para que apoyen las labores de investigación.



"Empresas proveedoras de servicios mensajes de texto y voz cómo puede ser WhatsApp, Telegram, no puedan operar a través de los operadores en Colombia sino suscriben un acuerdo de cooperación para desencriptar esas formas de comunicación cuando previa autorización judicial se establece que pueden estar afectas a organizaciones criminales, el Estado no puede quedar indefenso frente a esta realidad. Necesitamos impedir que estos mecanismos se usen en beneficio del crimen". puntualizó el jefe del ente investigador.