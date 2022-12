Fiscalía pide medida de aseguramiento contra concejal Mejía por el ‘carrusel’

El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Juan Vicente Valbuena, solicitó ante la jueza 18 de control de Garantías, que se cobije con medida de aseguramiento al concejal de Bogotá Ómar Mejía, por presunta omisión en sus funciones.



El fiscal señaló que al cabildante le correspondía "vigilar o controvertir la gestión que cumplan las autoridades distritales" lo cual no lo cumplió. Lea también: Fiscalía imputó cargos contra concejal Ómar Mejía por carrusel de contratos



Indicó que Ómar Mejía "omitió su función sobre la limitación de participar en los procesos contractuales" y resaltó que "no podía participar en la adjudicación o licitación de los contratos".



“La Fiscalía considera que el concejal Ómar Mejía incumplió su deber de ejecutar ese control político sobre la contratación de la secretaria de Salud”, precisó. Lea también: Condena a Emilio Tapia es la primera de al menos tres: Fiscalía



A Mejía se le imputó el delito de cohecho porque presuntamente recibió cerca de 120 millones de pesos del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, para que no le realizaran dicho debate de control político, dinero que habría recibido producto del contrato de las ambulancias.