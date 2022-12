Foto de padres imitando a su hija causa furor en redes sociales

subirlas a Facebook y Twitter.

Los padres de Emily al ver unas fotografías de su hija con su reciente novio, decidieron tomarse unas muy similares y subirlas a las redes sociales jugándole una broma “inofensiva”.

Con lo que definitivamente no contaron era que las fotografías iban a tener tanto alcance y se volvieran virales en tan poco tiempo de publicadas.

A Emily no le quedó de otra que tomar la broma de sus padres con tranquilidad y publicar las fotos en su cuenta de Twitter, donde alcanzan cerca de los 80 mil “retweets”.

my parents r actually on drugs or something pic.twitter.com/lt9MiwOi99