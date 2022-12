Fotos y videos: Sexy golfista denuncia Bullying por ser demasiado bella

"Tuve un poco de vómitos y lágrimas. Anoche y hoy fueron los días más duros de mi vida", escribió la joven en su cuenta de Instagram.



La joven ha llegado a disputar el Dubai Ladies Masters, cuarto torneo más importante de Europa, también hablo con el diario The Telegraph.



"Entiendo de dónde vienen (las críticas), he jugado al golf y he obtenido buenos resultados, pero cuando comparas mi forma de jugar con la de los mejores jugadores del mundo, no estoy a la misma altura. (...) Sin embargo desearía que pudieran ver que me estoy esforzando lo más que puedo. Puedo lograrlo o no, pero intento focalizarme en lo que necesito para llegar al siguiente nivel y no en lo que dicen", dijo.

