El ejército francés no quiere "ocultar nada" sobre las acusaciones de que sus soldados violaron a niños en la República Centroafricana, declaró este jueves el portavoz del ministerio de Defensa, Pierre Bayle.



"No hay ninguna voluntad de ocultar nada. No se ocultan los hechos, se verifica su realidad", agregó Bayle, que pidió "gran cautela" ante esas acusaciones.



AFP.