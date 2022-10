Francisco muestra primeras posturas frente a la Iglesia en dos días de papado

religiosos para que se acerquen más a la palabra de Dios y advirtió que la Iglesia no se puede convertir en una ONG piadosa.

El papa dijo además que quien no está con Jesucristo está con el diablo, y que si no estamos con Dios no estamos con la Iglesia.



‘Humildad’ es la palabra que ha definido al papa Francisco en sus primeros días al frente de la Iglesia Católica. Por ejemplo, no usa el tradicional crucifijo de oro sino uno de plata que lo acompaña desde hace años. El arzobispo de New York Timothy Dolan relató otros comportamientos del sumo pontífice que reflejan su humildad.

En el Vaticano, las preguntas que se hacen luego de la elección son quién será el secretario de Estado de Francisco y cómo serán las relaciones con otras religiones.

El Sumo Pontífice pidió a los argentinos que pensaban viajar a Italia que no lo hagan y destinen el dinero a obras benéficas.