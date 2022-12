Frente Amplio verifica si Farc violó tregua en el Huila

El Frente Amplio por la Paz investiga el posible incumplimiento del cese al fuego unilateral por la guerrilla de las Farc en el departamento del Huila.



Así lo manifestó la congresista Ángela María Robledo, una de las integrantes del movimiento quien señalo que al parecer, esta no sería la forma de operar de las Farc.



“Creemos que es difícil de atribuirle esto a las Farc, no solo por la forma como se opera si no porque después de casi dos meses y medio de tregua unilateral no parecería que es un evento con el cual se rompa la tregua”, afirmó Robledo.



Equipos de la Fundación Paz y Reconciliación también están investigando, según dijo el analista, Ariel Ávila, quien indicó que existen múltiples versiones en torno a los posibles responsables.



“Por el momento no podemos ni ratificarlo ni desmentirlo porque hay alguna versión que indica que todo se trató en medio de un intento de captura y que una granada se la tiraron, cuando iban a capturar. Otros dicen que efectivamente si fue que la botaron y que eso fue un hostigamiento”, puntualizó Ávila.



Desde el Frente Amplio por la Paz y desde la Fundación Paz y Reconciliación aseguraron que hay temor en la población, especialmente en el corregimiento de Vega larga, donde se presentaron los hechos.