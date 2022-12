¿Froome dopado? Científico le añade leña al fuego

El equipo británico Sky aseguró este martes en conferencia de prensa que ha compartido "millones de datos" con la Agencia Británica Antidopaje con el fin de acabar con las especulaciones que rodean al líder del Tour de Francia, Chris Froome.



Esta decisión se produce en la víspera de las cuatro decisivas etapas alpinas y después de las constantes acusaciones, más o menos veladas, hacia Froome y el Sky tras su apabullante victoria en la primera etapa pirenaica, con final en La Pierre Saint Martin, hace ocho días (Lea también: Cuatro nuevos casos de dopaje sacuden los Juegos Panamericanos ).



Pocos días después de aquella demostración, la televisión pública francesa emitió una entrevista con un experto en fisiología en la que, según los datos aportados sobre la potencia de Froome en la subida a La Pierre Saint Martin, éstos serían "anormalmente elevados", dando a entender que podría haber dopaje.



El mánager del Sky, Dave Brailsford, denunció este martes en conferencia de prensa, en el segundo día de reposo en el Tour, que ese estudio contenía datos "extremadamente equivocados en varios niveles".



El jefe del equipo de rendimiento del Sky, el australiano Tim Kerrison, ofreció además sus propios datos de potencia (5,78 vatios por kilo), inferiores a los del experto francés (7,04) y que estarían por debajo de lo considerado "sospechoso" (por encima de 7).



Hasta ahora, según el experto francés, todos los corredores que superaron esa cifra de 7 vatios/kilo (de peso del ciclista) fueron casos que después se revelaron como dopaje, como por ejemplo el estadounidense Lance Armstrong o el alemán Jan Ulrich (Lea también: María Luisa Calle fue suspendida por dopaje en los Juegos Panamericanos ).



Brailsford estuvo presente en el estudio de la televisión francesa cuando se emitió el reportaje y ya entonces pidió tiempo para poder presentar datos que contrastaran las cifras presentadas.



El patrón del equipo británico pidió este martes "respeto" a la televisión France 2, "ya que si presentas algo al país, tiene que ser correcto".



Kerrison también puso en duda los datos filtrados la semana pasada, pirateados del banco de datos del Sky, según admitió la formación, que aseguraban que durante la subida al Mont Ventoux en 2013, año del primer triunfo en el Tour de Froome, el corazón del ciclista británico se mantuvo en unas estables 160 pulsaciones por minuto en el momento del ataque del británico, en el máximo esfuerzo.



El experto aseguró este martes que el número máximo de pulsaciones de Froome en la segunda semana del Tour de 2013 fue de 168, llegando a 171 el año pasado en la Vuelta a España y que alcanzó las 174 en el presente Tour, lo que mostraría un progreso constante (Lea también: Tomarse un antigripal puede dar positivo en dopaje: abogado de María Luisa Calle ).



"Por supuesto que existe unos límites a la capacidad humana, pero no estoy seguro que puedan definirse con una cifra", dijo Kerrison.



Froome, por el momento, asegura que está concentrado en la carrera, aunque tras la etapa del lunes ya mostró su rechazo a que las sospechas recaigan sólo sobre él y su equipo y no sobre otros rivales que han obtenido resultados parecidos.



"Cuando miramos los últimos cinco Tours, nunca hubo tanta atención en la potencia ni en los datos de unos u otros. (Alberto) Contador u otros nunca estuvieron en el punto de mira. ¿Por qué tanta atención sobre mí?", acabó preguntándose el líder del equipo Sky.



Los principales rivales de Froome salieron este martes en su defensa. El colombiano Nairo Quintana, segundo en la general a 3'10", aseguró que la 'campaña' contra el líder del Tour, aunque no le nombró, le parece "una falta de respeto" (Lea también: ¿Demasiado fuerte para estar limpio?: Armstrong sobre rendimiento de Froome ).



"Siempre hay comentarios buenos y malos, siempre hay fanáticos de unos y otros, rivalidades entre países, y por eso salen ciertos comentarios. Para mí se ha faltado un poco al respeto de los deportistas y si alguien tiene que juzgar son los reguladores", dijo.



Su compañero Alejandro Valverde (cuarto en la general a 4'02" de Froome) lo calificó incluso de "linchamiento". "No es una sorpresa que esté ahora primero en este Tour, ya ha ganado muchas carreras antes", dijo.



El estadounidense Tejay Van Garderen (tercero a 3'32"), calificó los ataques de "injustos" y destacó que Froome "está pagando las consecuencias de lo que hicieron otros" en el pasado.



AFP.