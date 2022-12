Fue muy emocionante ver a tanta gente conmovida: Daniela Abad sobre documental

El escritor Héctor Abad pasó por los micrófonos de Mañanas BLU hablando del estreno el pasado miércoles del documental “Carta a una sombra”, en honor a la vida del médico Héctor Abad Gómez, su padre, asesinado por defender los derechos humanos.



“Lo interesante para mi es que Miguel Salazar y Daniela Abad se basan en mi libro pero usan documentos (…) es decir lo que yo había escrito a punto de pura memoria ellos lo hacen con unos documentos que le dan como más verdad, más autenticidad a todo”, aseguró (Lea también: Es bonito ver cómo mi libro y el documental se corresponden: Héctor Abad ).



Entretanto Daniela Abad, hija de Héctor y codirectora del documental, aseguró que está muy contenta con el estreno y confesó que no ha tenido mucho tiempo para hablar con su padre al respecto.



“Yo hablaba mucho del documental pero no he tenido mucho tiempo de hablar con mi papá. Yo sé que a él le gustó y de alguna manera es un regalo bonito que le podemos hacer”, dijo (Lea también: ‘Carta a una sombra’, la cinta que va más allá de ‘El olvido que seremos’ ).



“Me siento muy feliz de ver a mi familia en pantalla grande, fue muy emocionante que fuera tanta gente al evento y que en general la gente saliera conmovida”, agregó.



Para Héctor Abad Faciolince, hijo del defensor de derechos humanos, la historia más allá de ser un asunto familiar tiene un mensaje clave para toda la sociedad colombiana en medio de las dificultades que vive el país.