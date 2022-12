Fui abusada por 7 sacerdotes y uno de ellos es el padre de mi hija: Rita Milla

Rita Milla, de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual por Sacerdotes y víctima de ese delito, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU para hablar sobre su experiencia y la reunión con el papa Francisco en Estados Unidos en la que el sumo pontífice aseguró que "lo lamento profundamente, Dios llora".



Milla narró en Blu Radio los difíciles momentos que vivió cuando tenía 16 años y fue “violada por varios sacerdotes, a veces yo no sabía cuál era el que iba a abusar de mí, eran diferentes curas hasta que el al final quedé embarazada de uno de ellos”, dijo.



Explicó que tuvo que irse a las islas filipinas para “esconder” su embarazo pero “allí me enfermé y entonces tuve que contarle a mi familia todo lo que había pasado”.



Milla aseguró que las violaciones ocurrieron durante 5 años y no denunció “por vergüenza, uno pensaba que se iba a ir al infierno porque la culpa me le echaban a mí, yo solo quería morirme”.



Reveló que cuando su hija tenía 18 años, se pudo comprobar, a través de una prueba de ADN, que uno de los sacerdotes que la abusó era el padre de la joven “pero ellos mismos decían que ya no se podía hacer nada porque ya la niña era mayor de edad”.



Sobre sus victimarios dijo que sabe que “algunos ya están muertos pero sé de uno de ellos que se fue a las islas filipinas porque tiene un familiar que es obispo y lo tiene allá en un convento, aún pertenece a la Iglesia”.



“Pese a que uno de mis abusadores pidió perdón público, nunca hubo justicia con ninguno de ellos”, afirmó.



Dijo que este es un caso que ha escuchado en varias oportunidades, “los obispos son los de mayor problema, a ellos no les importa e intentan tapar las cosas, ellos son los que deben estar en el foco de la Iglesia”.



Sobre las palabras del papa Francisco relacionadas con el tema de la pederastia, Milla aseveró que “son esperanzadoras porque puede que haga algo al respecto, escuchar a los que piden perdón no sirve de nada porque uno sabe que finalmente no van a hacer nada”.



“Tengo más esperanza por este papa que por el anterior, tiene más valor por ver las cosas como son y usar palabras como crimen y no simplemente decir que es un pecado”, aseveró Milla.



