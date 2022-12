Función Pública revela “nuevas modalidades” para el ingreso de contratistas al empleo público

En Colombia, actualmente, están identificados alrededor de 930.000 contratistas, los cuales entrarán a contratos de nómina bajo el plan de formalización de empleo público que está desarrollando el Gobierno de Gustavo Petro , según detalló César Augusto Manrique, director del Departamento Administrativo de la Función Pública.

En diálogo con Blu Radio, Manrique aseguró que el fenómeno de contratos por prestación de servicios no es reciente y que, por el contrario, en Colombia se lleva “aproximadamente tres décadas privatizando el empleo público”. Por lo que ahora lo que se busca dar una respuesta a esto, según dijo.

“La prestación misma de servicio tiene un detrimento muy grande. Nosotros lo que estamos haciendo es avanzar en un proceso de formalizar el empleo público en Colombia (…) Lo que nosotros estamos haciendo es darle respuesta a un fenómeno que hay en la administración pública, que puede resultar catastrófico para las finanzas del Estado”, comentó.

En ese sentido, explicó que lo que se plantea desde el Gobierno son “varias salidas para iniciar la formalización del empleo”, sin modificar “absolutamente nada”. Justamente, aclaró que aquellos “contratistas no es que vayan a pasar a contratos de nómina automáticamente”, sino que primero se hará un estudio para identificar los actuales contratos y funciones de casa persona.

“La propuesta del Gobierno no es que vayamos a coger a 930.000 contratistas que están identificados y se va a ser automático el ingreso a nominas, no, se tiene que hacer un estudio y por eso son los cuatro meses que nos planteamos, para que entidades no suspendan los servicios; es un proceso con mucho rigor”, precisó Manrique.

Nuevas modalidades

Así, Augusto Manrique reveló que la Función Pública está evaluando “nuevas modalidades” para el ingreso de contratistas al empleo público. Una de ellas, contó, es con quienes están vinculados al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena): “Entonces, hay una serie de dificultades para poder hacer una formalización”, señaló.

Contrato por prestación de servicio

“El contrato de prestación de servicio es legal para ciertas actividades de apoyo para la administración pública, pero es la excepción y en nuestro régimen se convirtió en la generalidad. No podemos tener alrededor de un millón de contratistas que valen al erario público 21 billones de pesos”, puntualizó.