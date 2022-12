¿Funciona el control de armas en América Latina? Experta responde

Lucia Dammert, experta en control de armas y seguridad ciudadana, dijo en Mañanas Blu que el porte de armas lo que genera es mayores niveles de inseguridad para los ciudadanos, a propósito de la polémica en torno a este tema por estos días en Colombia.



“La mayoría de gente que opina que, en el acto probable de un hecho delictivo, mataría al delincuente, en general la información que hay es que la gente, que no está preparada para este tipo de enfrentamientos, no saca el arma y finalmente no dispara”, comentó

Para Dammert sacar un arma y matar una persona no es un evento sencillo que no tenga consecuencias gigantes para personas que no están preparadas.



“Abrir la discusión del porte de armas legitimo o legal es un poco una trampa”, dice, sin embargo, advierte que en esta región hay un problema muy serio, pues hay muchas armas ilegales y por eso también se busca que los mercados sean cada vez más controlados”.



