¿Funcionarios del Distrito deben tomarse día cívico promovido por Petro?

Los panelistas Sandra Borda y Aurelio Suárez analizan la marcha promovida por el alcalde Gustavo Petro para apoyar el proceso de paz en el mes de la no violencia, convocada inicialmente por varias organizaciones de mujeres y luego por el burgomaestre a través de una alocución este martes.

“Me incomoda un poco la idea de que sea el gobierno Distrital el que esté organizando este tipo de marchas. Manda un mensaje un poco confuso. Es muy difícil pensar que una persona que está bajo un mando en el Distrito se vaya a arriesgar a este tipo de cosas”, manifestó la analista Sandra Borda .