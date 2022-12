Gaviria apoya que De La Calle participe en consulta Liberal a la Presidencia

El expresidente expresó su apoyo a Humberto De La Calle y pidió a los congresistas no rechazarlo, ni exigirle un compromiso total con el partido, ya que él no hace parte de la agenda política. Confirmó que el exjefe negociador del proceso de paz está dispuesto a participar en la consulta del liberalismo para definir el candidato a la Presidencia.



"Hay un tema que ha hecho algo de ruido y es el tema de la candidatura de Humberto De La Calle, en estricto sentido las personas que se puedan estar quejando yo quiero ser franco: Yo me puse por propósito que De La Calle participara en la consulta y para eso hay que mandarle, a los parlamentarios para que lo conozcan. Él no es político, es una opción que el partido tiene y si alguien no le ayuda a hacer parte de esto pues no participa", dijo Gaviria.



De esta manera confirmó que Humberto De La Calle tiene la voluntad de participar en la consulta y someterse al resultado.



"Él va a participar en una consulta, pero no puede ser atarlo al Partido Liberal y no dejarle espacio para hablar con otros partidos e ir a otros sitios. Lo único que él dijo es: yo participo en una consulta del liberalismo y acato el resultado", manifestó.



Gaviria le dejó claro a los congresistas liberales que como colectividad deben trabajar por una coalición pues no tienen fuerza política para llegar a la Presidencia.



"Nosotros no tenemos fuerza política para elegir presidente, lo que necesitamos como somos el partido de centro más fuerte, porque no veo a la U como un partido de centro y no le veo el orden, de aquí debería salir la propuesta de candidato para hacer una coalición".



Finalmente, el expresidente no descartó ser el jefe único del Partido Liberal, como le han propuesto varios congresistas.



"Yo he dicho que bajo condiciones razonables y si uno ve qué hay sensatez pues yo puedo llegar a cumplir una función que ya he cumplido varías veces y que ya estoy un poco cansado de cumplirla, pero pues puede ser que el partido y la necesidad de hacer una coalición amplia de pronto hagan que mi nombre sea útil", finalizó.