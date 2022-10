Gobernador de Arauca pide más control territorial tras incursión venezolana

El gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, se reunió con la canciller María Ángela Holguín para pedirle más control territorial luego de la incursión de 60 militares venezolanos en el municipio de Arauquita.



"Tenemos que trabajar mancomunadamente, nosotros no creemos que en este momento exista una dificultad mayor que la del problema de la inestabilidad del gobierno venezolano. Tenemos que estar preparadas todas las fronteras no solamente Arauca, la Guajira, Cesar. Y tenemos que estar preparados no solamente para atender esta dificultad sino para el retorno de muchos colombianos", dijo.



El mandatario departamental explicó que la muerte de soldados, los ataques contra oleoductos, la quema de buses, entre otras situaciones, obligan a tomar medidas para preservar la seguridad.



"Lo que buscamos aquí es articular las acciones y fortalecer la institucionalidad que es el esfuerzo que nos compete", dijo frente a la crisis en Venezuela.



Finalmente, Alvarado advirtió que la incursión de soldados venezolanos en territorio colombiano se puede repetir.



"Control territorial es lo que estamos pidiendo y en eso hemos encontrado eco en la canciller, en la Presidencia de la República y en el Ministerio de Defensa", agregó.