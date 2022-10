Gobernador de Norte de Santander decidió viajar por tierra a El Carmen: Ejército

A través de un comunicado de prensa, el Comando de la Segunda División del Ejército explicó los motivos por los que no hubo acompañamiento aéreo durante el traslado del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, al municipio de El Carmen.



“El secretario de Gobierno departamental manifestó que el señor Gobernador había decidido transportarse en vehículo vía terrestre hacia el municipio de El Carmen acompañado por una caravana de la Policía Nacional”, se lee en el comunicado.



La Segunda División del Ejército también afirmó que hacia las 8:30 de la mañana, el helicóptero donde sería trasladado el gobernador debió continuar sus misiones operacionales tras la ausencia del mandatario departamental.



“Conocida la intención del mandatario, se hizo especial énfasis en la recomendación de no hacer movimientos en vehículo, sino por aire, comunicando inmediatamente la disposición de otro apoyo a las 9:40 am, sin embargo está no fue contemplada”, señaló el comando.



Cabe recordar que el pasado viernes el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, salió ileso de un ataque a la caravana en la que se desplazaba entre El Carmen y Ocaña.