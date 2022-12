Gobierno adeuda $1.4 billones por servicios no POS a EPS de régimen subsidiado

La directora ejecutiva de GestarSalud, Elisa Torrenegra, EPS que presta el servicio del 52% de los usuarios afiliados al régimen subsidiado (cerca de 17 millones de personas), señaló que el Gobierno, a través de las entidades territoriales, le adeudan a todas las EPS de este régimen cerca de $1.4 billones de pesos por el servicio que no está dentro del Plan Obligatorio de Salud (no POS).



"El déficit completo para el subsidiado debe estar por el orden de los $1.4 billones de pesos para todas las EPS", dijo.



Por su parte, Torrenegra declaró que solamente a su EPS la deuda asciende a los $800 mil millones de pesos.



"En el caso nuestro nos deben $800 mil millones de pesos” y para aliviar esta problemática, la ejecutiva propuso que el manejo de los recursos que el Gobierno disponga, se tramite a través de una entidad centralizada, como el Fosyga, que maneja los recursos del régimen contacto de salud.



En el caso del régimen subsidiado, los recursos para el no POS están dispersos en todas las entidades territoriales, no está centralizado como el contributivo en el Fosyga, “eso ha acarreado muchas dificultades porque hay muchos departamentos a los que no se les asigna la cantidad de dinero correspondiente o que han priorizado otras gestiones y el pago está desfinanciado".



"Es necesario hacer unas reformas de ley que permitan tener los recursos de una manera concentrada y que sea ejecutada directamente por el Gobierno", aseguró.



La directora hizo estas declaraciones en la antesala del Congreso Nacional de Gestarsalud número 11 “La Salud, instrumento de Paz”, que se realizará el próximo 16 y 17 de noviembre en Cartagena, donde se tratarán varios temas de la crisis en el sector y el papel que juega el régimen subsidiado en Colombia, así mismo los retos, metas y las perspectivas que se tienen en la prestación de la salud en la etapa del posconflicto.

