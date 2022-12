Gobierno confirma que operativo de liberación de Odín Sánchez "ha comenzado"

El presidente Juan Manuel Santos confirmó que el equipo negociador para los diálogos con el ELN no viajará a Quito, Ecuador, ciudad donde se tenía prevista la instalación de la fase pública, hasta tanto no sea liberado el excongresista Odín Sánchez.“Antes de comenzar, quiero anunciarle al país que le he dado instrucciones al equipo negociador con el ELN de que suspenda su viaje a la ciudad de Quito.

La instalación formal de la mesa pública con ese grupo queda aplazada hasta tanto no se libere sano y salvo a Odín Sánchez”, señaló el mandatario.

Así mismo, Santos indicó que habló con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, para agradecerle el apoyo al proceso de paz con el ELN.“Reitero toda la disposición y voluntad del Gobierno Nacional para avanzar en este proceso.

Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno, Juan Camilo Restrepo, informó que el operativo de liberación “ha comenzado”.

“Hemos sido informados el Comité Internacional de la Cruz Roja que la operación de la liberación ha comenzado con el acompañamiento de la Iglesia católica. El Gobierno celebra este hecho, y toma nota de este procedimiento que espera que concluya satisfactoriamente, ojalá antes del 3 de noviembre de la fecha acordada para dar inicio a la primera ronda formal de negociaciones”, manifestó.

“La ceremonia inaugural será reprogramada hasta que exista la certeza de que el Señor Odín Sánchez ha regresado sano y salvo a la libertad”, añadió.

