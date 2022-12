Gobierno de Uribe combatió el paramilitarismo como nadie: Óscar Iván Zuluaga

El director del Centro Democrático, partido político del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe, rechazó las declaraciones de la ministra de Educación, Gina Parody, quien a través de su cuenta en Twitter aseguró que las negociaciones de paz que mantiene el Gobierno actual con las Farc son más complicadas que las que hizo Uribe con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) porque aquel fue "un acuerdo de amigotes".



“Tengo que rechazar de manera categórica la posición de la ministra de Educación, es un irrespeto que señale a la oposición democrática de paramilitar y mafiosa”, aseguró Zuluaga (Lea también: Fuí uribista pero renuncié por sus vínculos con la ilegalidad: Parody ).



Según Óscar Iván Zuluaga, fue el Gobierno de Álvaro Uribe quien más luchó contra el paramilitarismo en Colombia, desmintiendo ser “amigotes” de los ilegales.



“El Gobierno de Uribe combatió el paramilitarismo como no lo había hecho nadie”, dijo Zuluaga (Lea también: Uribismo dio acuerdo "de amigotes" a paramilitares: Gina Parody ).



Además, agregó que fue en el Gobierno de Uribe “del que ella (la ministra Parody) hizo parte, el que sometió a los paramilitares a la justicia, les exigió la entrega de armas, los condenó la justicia y extraditó a sus cabecillas”.



Entre tanto, la ministra de Educación, Gina Parody, se refirió en Mañanas BLU a sus declaraciones a través de Twitter en la que acusó al uribismo de tener vínculos “evidentes con los paramilitares” (Lea también: MinEducación exige a Farc no utilizar escuelas como trincheras de guerra ).



“Es cierto que fui uribista, pero también es cierto que renuncié apenas fueron evidentes estos vínculos con la ilegalidad. Yo creo que es muy difícil que un senador renuncie por convicciones personales al Congreso. Yo no solo renuncié al partido sino al Congreso porque uno cuando se la juega con algo se la juega con toda”, señaló Parody.