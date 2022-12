Gobierno desmiente que se quiera hacer reforma pensional a través de un decreto

El viceministro de Hacienda, Andrés Escobar, explicó que no se va a modificar ni la edad, ni las semanas trabajadas para que un colombiano se pensione a través de un fondo privado.



Señaló que el decreto lo que pretende es que en caso de que una persona no cumpla con los recursos necesarios para jubilarse, será enviado al Fondo de Garantías de Pensión Mínima, pero esto no le afectará su mesada.



"No tendrá el colombiano que ahorrar más plata, no tendrá que pensionarse más viejo ni contribuir más semanas al sistema para poderse pensional", dijo.



Por ejemplo, una persona que cumpla con la edad, las semanas de cotización, pero solo tiene un ahorro de $188 millones y requiere como mínimo $206 millones, pasará del fondo de retiro programado al fondo de garantía de pensión mínima, donde se le cubrirá el faltante.



Hay que decir que el fondo cuenta con un capital de $19 billones para cubrir a las personas que puedan ser enviadas a este mecanismo.



El viceministro agregó que la resolución que estaba para comentarios no recibió ninguna objeción de los Fondos Privados de Pensiones.