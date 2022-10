de Cataluña, Artur Mas, para el 9 de noviembre, anunció el jefe de gobierno Mariano Rajoy.

"La ley no es un capricho de un gobierno, ni de éste ni de ningún otro. Sin ley no hay democracia ni respeto a los derechos de los ciudadanos", aseveró Rajoy tras un consejo de ministros extraordinario, advirtiendo que "no hay nada ni nadie" que pueda romper la soberanía única del Estado español.

AFP.