Gobierno explicó por qué no firmó rechazo de Grupo de Lima sobre intervenir Venezuela

Al conocerse que once de los 14 países que hacen parte del Grupo de Lima rechazaran cualquier intervención militar en Venezuela tras la crisis que vive el vecino país, dentro de los cuales Colombia no está, desde el Gobierno se indicó que pese a no haber coincidencias estrictas en los términos de la declaración, sí hay identidad de propósitos.

“Sobre la no adhesión a la declaración del Grupo de Lima: No hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad de propósitos”, se indicó a Blu Radio de forma escrita desde la Cancillería.



Entretanto, se motivó al trabajo que desarrolla el Grupo de Lima coincidiendo con sus propósitos, y se reiteró que se seguirá acudiendo por medio de medios diplomáticos y políticos que puedan recrear condiciones donde haya transparencia y garantía en eventos de elección, indicando que se espera sea pronto, en vista de la situación política y social que se vive en el pueblo venezolano.

